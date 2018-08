Die Freiburger Formation Aventure richtete in ihrem Konzert den Fokus auf die Philippinen und präsentierte Werke dreier KomponistInnen im Spannungsfeld von social media und indigenen Instrumenten. Ein von Shoko Shida im Kölner Japanischen Kulturinstitut rund um Stimmen und Gitarre programmierte Konzert setzte junge japanische Komponisten ins Verhältnis zu Giacinto Scelsi. Von Shoko Shida wurde ein Ensemblewerk uraufgeführt.

Jonas Baes

Aufhebung

Alan Hilario

Showdown

Feliz Anne Reyes Macahis

Out of the Depths

Ensemble Aventure

Mitschnitt vom 24. November 2017 in der Elisabeth Schneider Stiftung, Freiburg

Yukiko Watanabe

With half-closed eyes

Tomoko Fukui

doublet III

Shoko Shida

Gaka

Maki Ohta, Sopran

Fabian Hemmelmann, Bariton

Gaku Yamada, Gitarre

Tsunehito Tsuchihashi, Giarre

Mitschnitt vom 8. Dezember 2017 im Japanischen Kulturinstitut, Köln

Diese Sendung finden Sie nach Ausstrahlung 30 Tage lang in unserer Mediathek.