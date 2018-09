Neue Musik Festival in Niedersachsen Welches "Zeug" eignet sich für welches "Werk"?

Wie ist Musik gemacht, die aufhorchen lässt? Was bewirkt, dass manche Stücke so so unerhört klingen? Das diesjährige Festival "Werk/Zeug" des Netzwerks "Musik 21 Niedersachsen" beleuchtet Wechselwirkungen zwischen Erscheinung und Entstehung zeitgenössischer Werke und ihrem Publikum.

Von Magdalene Melchers

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek