Mit etwas mehr als einer halben Million Einwohnern ist Albuquerque die größte Stadt im US-Bundesstaat New Mexico. Sie entstand als spanische Kolonie, anfang des 18. Jahrhunderts. Markant kontrastiert heute die historische Altstadt mit der Skyline der modernen Downtown. Dazu ist Albuquerque von Wüstenhochland umgeben. Und die Wüste "klingt" – in doppelter Hinsicht: Durch die Geräusche der Natur sowie als Klangraum, wenn sie zum Schauplatz von Klangkunst gerät.

Experimente und Überraschungen

Das Department of Music der University of New Mexico ist mit musikalischen Aktivitäten im Umland eng vernetzt. Organisiert von Peter Gilbert und der aus Deutschland stammenden Karola Obermüller, wird hier jährlich ein Festival veranstaltet. Es bündelt die Aktivitäten in der Klangwelt von Albuquerque – mit ihren ungewöhnlichen Orten, Persönlichkeiten, Ideen und Überraschungen.

