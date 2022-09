Einigung bei der Lufthansa

Leerer Lufthansa-Schalter (picture alliance/dpa)

Ein umfangreiches Paket sei vereinbart worden. Es müsse in den kommenden Tagen ausgestaltet werden. Es seien wichtige erste Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zusammenarbeit erzielt worden, so die Pilotengewerkschaft weiter.

Die Verhandlungen hatten am Vormittag in Frankfurt am Main begonnen und standen unter hohem Zeitdruck, weil die Lufthansa im Fall eines Streiks am morgigen Mittwoch über weitere Flugstreichungen hätte entscheiden müssen. Das Unternehmen hatte ein verbessertes Tarifangebot vorgelegt und war damit einer Forderung der Gewerkschaft nachgekommen. Die Vereinigung Cockpit hatte unter anderem 5,5 Prozent mehr Geld für das laufende Jahr und einen automatischen Inflationsausgleich verlangt.

Gestern hatte die "Vereinigung Cockpit" für den 7. und 8. September einen neuen Streik angekündigt. Bereits am vergangenen Freitag hatten die Piloten den Betrieb der Fluggesellschaft nahezu vollständig lahmgelegt. Rund 130.000 Passagiere waren davon betroffen.

