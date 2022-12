Die neue peruanische Präsidentin Dina Boluarte (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Anusak Laowilas)

Boluarte sagte in einer Rede an die Nation, sie strebe eine Einigung mit dem Kongress an, um im April 2024 Wahlen durchzuführen. Boluarte hatte vergangene Woche Präsident Castillo abgelöst. Castillo war vom Parlament des Amtes enthoben worden, nachdem er seinerseits versucht hatte, das Parlament aufzulösen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Anhänger Castillos forderten bei landesweiten Protesten seine sofortige Freilassung und eine Absetzung Boluartes. In der Stadt Andahuaylas in der Heimatregion der Präsidentin wurde zudem der örtliche Flughafen gestürmt. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mindestens zwei Menschen getötet. Fünf weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.