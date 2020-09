Sophie Pacini ist zwar erst Ende 20, aber ihr neues Album blickt zurück. Einige Werke hat sie aus sehr persönlichen Gründen wie der Verlust von Menschen aus ihrem nahen Umfeld ausgewählt. In anderen hat sie Verbindungen aufgedeckt, die deutlich machen, wie sehr Komponisten auf die Werke von Kollegen zurückgeblickt haben. Diese verschiedenen Gedanken zum Thema Erinnerung, also Rimembranza, hat sie miteinander verwoben und so den Stoff der CD erstellt. Im Zentrum stehen die beiden A-moll Sonaten von Mozart und Schubert. Die deutlichen Gemeinsamkeiten dieser beiden Werke verblüffen, wenn Pacini auf sie im Gespräch aufmerksam macht. Etwa setzen sich beide mit dem Tod auseinander und das mit ähnlichen musikalischen Mitteln. Und dazwischen steht auch noch Beethoven. Selbst wenn der nicht zu Wort kommt, schwebt sein Geist doch über dieser Verbindung.

Wolfgang Amadeus Mozart

12 Variationen über 'Ah! vous dirai-je, Maman' KV 265 (300e)

Klaviersonate a-Moll KV 310

Franz Schubert

Sonate a-Moll für Klavier, D 784

Impromptu Es-Dur, op. 90 Nr. 2

Impromptu Ges-Dur, op. 90 Nr. 3

Franz Schubert

'Ständchen' D.957 Nr. 4

Bearbeitung Franz Liszt

Andrea Morricone

Love Theme aus "Nuovo Cinema Paradiso"

Sophie Pacini, Klavier

Aufnahme 7. - 9.6.2019 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln