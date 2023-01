Rheinisches Braunkohlenrevier

Kohlebagger im Tagebau Hambach besetzt. (Henning Kaiser/dpa)

Im nahegelegen Tagebau Hambach besetzten nach Angaben des Energieunternehmens RWE heute früh vier Personen einen Schaufelradbagger. Dieser habe den Betrieb eingestellt. Zudem seilten sich Klimaaktivisten von einer Autobahnbrücke nahe Lützerath ab. Es handle sich um zwei Personen im Rollstuhl, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr wurde umgeleitet. Am Wochenende hatte die Polizei den Ort Lützerath geräumt. Allerdings haben sich zwei Aktivisten in einem Tunnel unter der Erde verschanzt. In Lützerath hatten tausende Menschen für mehr Klimaschutz protestiert. Aktivisten durchbrachen Polizeiketten, Einsatzkräfte setzten Schlagstöcke ein.

Die Grünen-Bundesvorsitzende Lang verteidigte die Linie ihrer Partei bei der Räumung des Dorfs Lützerath für den Braunkohle-Abbau erneut. Das sei für sie persönlich kein einfacher Kompromiss, sagte Lang im ARD-Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.