Neue Proteste in Belarus

In Belarus protestieren abermals Tausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko. In der Hauptstadt Minsk feuerten Einsatzkräfte nach Korrespondentenberichten Warnschüsse ab. Es sollen auch Blend- und Lärmgranaten eingesetzt worden sein.

Auf den Straßen seien Uniformierte mit Sturmgewehren und Gefangenentransporten zu sehen. Menschenrechtsaktivisten sprachen von zahlreichen Festnahmen. Darunter seien auch Journalisten. Zudem sollen in Minsk mehrere zentrale Plätze abgesperrt und Metro-Stationen geschlossen worden sein, um den Menschen den Zugang zu den Demonstrationen zu erschweren. Mit Blick auf die Gewalt gegen Demonstrierende bei vorangegangenen Kundgebungen erklärte die Opposition, Lukaschenko habe seinem eigenen Volk "offen den Krieg erklärt".



Seit der Präsidentschaftwahl Anfang August kommt es in Belarus regelmäßig zu Protesten. Hintergrund ist, dass sich Lukaschenko zum Sieger erklären ließ. Die Opposition, aber auch die Europäische Union erkennen dies nicht an.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.