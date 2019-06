In Hongkong belagern tausende Demonstrierende den Legislativrat und blockieren größere Zufahrtsstraßen.

Ihr Protest richtet sich gegen ein geplantes Gesetz, das Auslieferungen an Behörden auf dem chinesischen Festland ermöglichen würde. Die Polizei mobilisierte ein Großaufgebot von Sicherheitskräften. Die Abgeordneten sollten heute über den Entwurf beraten, inzwischen aber wurde die Sitzung verschoben. Regierungschefin Lam wollte das Gesetz eigentlich binnen einer Woche im Schnellverfahren von der Peking-treuen Mehrheit im Legislativrat absegnen lassen. Erst am Sonntag hatten Hunderttausende gegen das Vorhaben protestiert.



Die Hongkonger haben in der autonom regierten Sonderverwaltungszone mehr Freiheiten als die Menschen in der Volksrepublik - darunter etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.