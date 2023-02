Abendliche Demonstrationen fanden nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa unter anderem in der Hauptstadt Teheran und in der Millionenstadt Maschhad im Nordosten des Iran statt. In den kurdischen Städten Sanandadsch und Ghorweh errichteten Demonstranten laut Augenzeugenberichten Barrikaden und steckten Mülltonnen in Brand. Sicherheitskräfte reagierten demnach mit Warnschüssen. Mehrere Jugendliche sollen in Polizeiautos gezerrt worden sein.

Aktivisten hatten nach der traditionellen Trauer von 40 Tagen um zwei hingerichtete Demonstranten zu den neuen Kundgebungen aufgerufen.

