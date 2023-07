Israel

Neue Proteste vor entscheidender Debatte über Justizumbau

In Israel haben erneut Massenproteste gegen den geplanten Umbau des Justizwesens stattgefunden. Tausende Demonstanten versammelten sich unter anderem in Tel Aviv und Jerusalem. In der Haupstadt wurde vor dem Parlament ein Camp errichtet, in dem die Protestierenden die Nacht verbringen wollten.

23.07.2023