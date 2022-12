Israels alter und neuer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt im Parlament das Programm die Ziele seiner rechts-religiösen Regierung vor. (AFP / Amir Cohen )

Unmittelbar danach legte Netanjahu seinen Amtseid ab. Das neue Kabinett gilt als das am weitesten rechts stehend in der Geschichte des Landes.

Netanjahu hatte zuvor - begleitet von wütenden Zwischenrufen der Opposition - in der Knesset zuvor die wichtigsten Ziele für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Die neue Regierungskoalition in Israel will den Siedlungsbau im palästinesischen Westjordanland weiter vorantreiben. Umstritten sind auch geplante Reformen des Justizsystems und eine Gesetzesänderung, wonach Geschäfte Personen aus religiösen Gründen eine Dienstleistung verweigern können.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.