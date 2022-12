Israels alter und neuer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt im Parlament das Programm seiner rechts-religiösen Regierung vor. (AFP / Amir Cohen )

Unmittelbar danach legte Netanjahu seinen Amtseid ab. Das neue Kabinett gilt als das am weitesten rechts stehende in der Geschichte des Landes.

Netanjahu hatte zuvor - begleitet von wütenden Zwischenrufen der Opposition - in der Knesset die wichtigsten Ziele für die kommenden vier Jahre vorgestellt. Die neue Regierungskoalition in Israel will den Siedlungsbau im palästinensischen Westjordanland weiter vorantreiben. Umstritten sind auch geplante Reformen des Justizsystems und eine Gesetzesänderung, wonach Geschäfte Personen aus religiösen Gründen eine Dienstleistung verweigern können.

Scholz betont enge Freundschaft

Bundeskanzler Scholz gratulierte Netanjahu zur Amtsübernahme. In einem Schreiben betonte der Kanzler, Israel und Deutschland verbinde eine besondere und enge Freundschaft, die man weiter pflegen werde. US-Präsident Biden nannte Netanjahu einen Freund. Die USA würden sich weiterhin für Frieden in der Region engagieren und das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser verfolgen. Russlands Staatschef Putin gratulierte Netanjahu ebenfalls zur erneuten Amtsübernahme. Nach Angaben des Kreml äußerte er die Hoffnung, die russisch-israelische Bindung werde wieder gestärkt - zum Wohle beider Bevölkerungen.

Proteste vor dem Parlament

Vor dem Parlament demonstrierten laut Berichten Hunderte gegen die neue rechtsextreme Regierung. Sie trugen Schilder mit der Aufschrift "Kriminelle Regierung" sowie Fahnen der LGBTQ-Bewegung. Zu den Protesten aufgerufen hatte unter anderem die Organisation "Movement for the Quality of Government in Israel". Die israelische Botschafterin in Frankreich reichte als Reaktion auf die Vereidigung ihren Rücktritt ein. Die Erklärungen der Minister und der Regierung stünden im Widerspruch zu ihrem Gewissen und den Grundsätzen der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, teilte sie mit.

Die neue Regierung verfügt über 64 von 120 Sitzen im Parlament. Die Hälfte davon gehört zu Netanjahus Regierungspartei Likud, die andere Hälfte zu dem rechtsextremen Religiös-Zionistischen Bündnis sowie zwei strengreligiösen Parteien. Netanjahu betonte zuletzt, er werde selbst eine gemäßigte Agenda bestimmen und sich nicht von seinen radikalen Partnern lenken lassen.

Justizreform umstritten

Die Regierung plant auch umstrittene Reformen des Justizsystems. Vorgesehen ist unter anderem, dass das israelische Parlament Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs mit einer einfachen Mehrheit kippen kann. Kritiker befürchten dadurch eine Aufhebung der Gewaltenteilung. Netanjahu wird vorgeworfen, mit den Reformen sich selbst helfen zu wollen. Er ist wegen Korruption angeklagt; die zwei Minister Arjeh Deri (Innenminister) und Itamar Ben-Gvir (Minister für nationale Sicherheit) sind vorbestraft.

Auch der israelische Präsident Herzog äußerte sich beunruhigt über die Ansichten der neuen Regierung. Herzogs Büro teilte mit, er habe Ben-Gvir aufgerufen, für Ruhe zu sorgen und Kritik anzunehmen.

Auch Unternehmen äußern Sorge

Mehrere israelische Unternehmen hatten bereits vor der Vereidigung die Regierung zur Achtung von Minderheiten-Rechten aufgefordert. Die viertgrößte Bank des Landes, die Israel Discount Bank, erklärte, künftig werde kein Geld an Gruppen verliehen, die Menschen aufgrund von Religion, Ethnie, Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminierten. Sie reagierte damit auf schwulen- und lesbenfeindliche Äußerungen eines ultrarechten Bündnispartners von Netanjahu.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.