In Japan ist es Forschern künftig erlaubt, Mischwesen aus Mensch und Tier bis zur Geburt heranwachsen zu lassen.

Wie das Fachmagazin "Nature" berichtet, hat das Wissenschaftsministerium solche Experimente befürwortet. Im kommenden Monat soll die offizielle Erlaubnis folgen. Ein Forscher der Universität Tokio, der mit einem US-amerikanischen Team zusammenarbeitet, hatte die Erlaubnis beantragt. Zuvor waren die gesetzlichen Beschränkungen gelockert worden. Jetzt dürfen die Forscher theoretisch die Embryos bis zur Geburt heranwachsen lassen und die Chimären genannten Mischwesen dürften auch zur Welt kommen. Das sind dann rein äußerlich Tiere - mit menschlichen Organen, Gewebe oder Zellen.



Den Stammzellforschern geht es darum, Spenderorgane für Menschen in Tieren zu züchten. Zuerst gewinnt man aus der Haut eines Menschen Zellen, die im Labor in ein früheres Entwicklungsstadium zurückversetzt werden. Diese "induzierten pluripotente Stammzellen" können sich in jede Art von Gewebe oder Organe entwickeln. Die menschlichen Stammzellen werden dann in Tierembryonen eingepflanzt, zum Beispiel, um Bauchspeicheldrüsen zu züchten. Bei Erfolg könnten sie später Diabetes-Patienten oder Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs helfen.



Zunächst wollen die Forscher noch keine Mischwesen lebend zur Welt kommen lassen, sondern Mäuse- und Ratten-Embryos 14,5 oder 15,5 Tage austragen lassen. Später wollen sie eine Genehmigung beantragen, Schweineembryonen bis zu 70 Tage austragen zu lassen.



Es gibt Kritiker, die befürchten, dass menschliche Stammzellen sich im Tierembryo auch in Gehirnzellen entwickeln könnten. Andere Wissenschaftler bezweifeln, dass das Heranzüchten von Chimären überhaupt möglich ist, weil das menschliche Gewebe abgestoßen werde.