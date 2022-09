Energiesparverordnung - Leuchtreklame in Köln (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Die von der Bundesregierung beschlossene Verordnung soll zunächst für ein halbes Jahr gelten und den Verbrauch von Strom und Heizwärme senken. Dazu müssen Geschäfte im Einzelhandel ihre Türen geschlossen halten. Leuchtreklame muss bis auf wenige Ausnahmen ab 22.00 Uhr ausgeschaltet sein. Auch Denkmäler und andere Bauwerke dürfen nachts nicht mehr beleuchtet werden. In öffentlichen Gebäuden werden Durchgangsbereiche in der Regel nicht mehr beheizt, in den Arbeitsräumen wird die Temperatur auf maximal 19 Grad begrenzt. Für soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kitas und Schulen gilt das nicht. Auch der private Bereich ist betroffen, so dürfen zum Beispiel Gartenpools nicht mehr beheizt werden.

Die neuen Vorgaben gelten zunächst bis Ende Februar.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.