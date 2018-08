Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, hat sich gegen das Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen in Computerspielen ausgesprochen.

Sie sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, mit Hakenkreuzen spiele man nicht. Auf der Computerspielmesse Gamescom in Köln wurde gestern das erste Spiel vorgestellt, das NS-Symbole zeigt und gleichzeitig von der USK, der Prüfstelle für Unterhaltungssoftware, zugelassen wurde.



Bisher war so etwas verboten. Nach einer neuen Regelung entscheiden die USK-Gremien nun anders. Wenn die gezeigten Symbole der Darstellung des Zeitgeschehens dienen, wird eine Altersfreigabe erteilt.



In dem gestern vorgestellten Spiel geht es um Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. SS-Männer tragen darin Armbinden mit Hakenkreuzen.



Die CDU-Rechtspolitikerin Winkelmeier-Becker kritisierte, Computerspiele seien nicht geeignet für eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.