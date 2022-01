In Kasachstan ist die neue Regierung im Amt. Das Bild zeigt Präsident Tokajew und Ministerpräsident Smailow. (Kazakhstan President Press Office/TASS/dpa/pa)

Die Abgeordneten folgten damit einem Vorschlag von Präsident Tokajew. Dieser kündigte vor dem Parlament Sozialreformen an. Der Nährboden für die Proteste, so Tokajew, sei durch das Versagen des Staates gelegt worden, der nicht gegen Armut und ungleiche Einkommen vorgegangen sei. Deshalb müsse das Wohlstandsgefälle verringert werden. Der Präsident deutete an, dass er das Umfeld seines Vorgängers Nasarbajew auffordern werde, durch Spenden an wohltätige Einrichtungen ihren Wohlstand zu teilen.

In Kasachstan waren anfangs friedliche Demonstrationen gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Gewalt umgeschlagen. Die Regierung bat Russland um Hilfe. Nach Regierungsangaben wurden fast 10.000 Menschen verhaftet. Die russischen Truppen sollen ab Donnerstag wieder abziehen.

