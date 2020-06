Die Ziele, die sich SPD und Grüne für ihr Hamburger Regierungsbündnis gesteckt haben, sind ambitioniert, vor allem in Sachen Klimaschutz und Mobilitätswende. Dass es diese ambitionierten Ziele braucht, zeigt ein Blick auf die letzten fünf Jahre Rotgrün in Hamburg. Da wurde zwar immer wieder der Wille bekräftigt, Hamburg zur Fahrradstadt zu machen, passiert ist aber viel zu wenig. Und der Slogan der "Fahrradstadt Hamburg" ist ein schlechter Witz. Anzulasten ist das nicht etwa der Hamburger Radverkehrskoordinatorin, sondern vor allem den Autofreunden in der Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, die in den letzten Jahren stur ihr Mantra verfolgten: Kein Quadratzentimeter Asphalt darf automobilen Menschen genommen werden.

Eigenständige Behörde - geleitet von einem Grünen

Jetzt werden die Weichen neu gestellt. Der Verkehr und die Mobilitätswende werden in einer eigenständigen Behörde geplant und vom Grünen Anjes Tjarks geleitet. Wie er das Versprechen einlösen wird, das Radwegenetz doppelt so schnell auszubauen wie bislang, bleibt abzuwarten. Dringend nötig ist es aber, denn an viel zu vielen Hauptstraßen gibt es bis noch heute gar keinen Radweg oder einen, den sich die immer flotteren Radler mit Fußgängern teilen müssen.

Und natürlich muss der Straßenraum für Autos, Schritt für Schritt, beschnitten werden. Denn was nützt es, wenn Hamburg immer mehr Anbieter in die Stadt lockt, die alternative Mobilitätsangebote machen, diese dann aber kaum nachgefragt werden, weil viel zu viele Menschen noch immer, meistens ganz allein, das eigene Auto nutzen? Die Idee des Senats, Parkgebühren zu erhöhen, die Zahl der Parkplätze maßvoll zu reduzieren, geht in die richtige Richtung. Mit Autofeindlichkeit hat das nichts zu tun, sondern mit der Einsicht, dass in einer wachsenden Stadt auch immer mehr Menschen mobil sein wollen. Der motorisierte Individualverkehr bietet dafür keine Lösung.

Grüne Wasserstoffproduktion im Hamburger Hafen bringt Ökologie und Ökonomie zusammen

Wirklich zukunftsweisend ist die Idee, im Hamburger Hafen eine grüne Wasserstoffproduktion im großen Stil aufzuziehen. Das Gas hat das Potenzial, zu einem zentralen Energieträger der Zukunft zu werden und Autos, aber vor allem Schiffe, Bahnen und LKW emissionsfrei anzutreiben. Die Idee der Wasserstofffabrik im Hafen erkennt aber auch an, dass der Warenumschlag per Schiff längst nicht mehr so stark wächst wie gedacht. Dem Hamburger Hafen fehlt also die Entwicklungsperspektive. Die Wasserstoffproduktion könnte dieses Problem lösen und einen norddeutschen Wirtschaftsraum schaffen, in dem Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen. In den kommenden fünf Jahren wird sich zeigen, ob der Hamburger Senat diese Chancen nutzt. Ob er tatsächlich den Mut hat, die eigenen Ideen auch gegen Widerstände wirklich umzusetzen.

Axel Schröder (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Axel Schröder, geboren 1971 in Uelzen / Niedersachsen, hat in Göttingen und Berlin Soziologie, Politik, Jura und Publizistik studiert. Nach Stationen bei der "taz" und dem "Freitag" arbeitet er seit 2003 als freier Hörfunkjournalist. Seit vier Jahren berichtet er als Landeskorrespondent von Deutschlandradio aus Hamburg.