Die Massengräber fanden sich oft in der Nähe von Heimen für indigene Kinder. (The Canadian Press via ZUMA/Jonathan Hayward)

Die Regierung in Ottawa ernannte eine Beauftragte für die Untersuchung von Massengräbern von Kindern kanadischer Ureinwohner. Die neue Regierungsbeauftragte Murray stammt aus der Gemeinschaft der Kahnesatake Mohawk, die sich seit Jahren für Aufarbeitung einsetzt. Murray soll indigene Gemeinschaften bei der Suche nach vermissten Kindern unterstützen.

Die Entdeckung mehrerer derartiger Gräber in der Nähe kirchlicher Umerziehungsheime in den vergangenen Monaten hatte Kanada erschüttert. Es wird davon ausgegangen, dass es noch weitere bislang unentdeckte Massengräber gibt. Die Kinder starben oft an Krankheiten und Misshandlungen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.