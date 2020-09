Die Richter am Supreme Court als höchstes Gericht in den USA sollen diese Verfassung schützen und in ihrem Namen Recht sprechen. Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg hat der amerikanischen Präsident Donald Trump die Juristin Amy Cony Barrett für den freien Platz im Supreme Court nominiert. Noch vor der Präsidentenwahl am 3. November will er Barrett ins Amt bringen.

(AFP PHOTO /UNIVERSITY OF NOTRE DAME/JULIAN VELASCO)Trump nominiert Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin

Die Nachfolgerin der US-Richterin Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court ist ausgesprochen konservativ und eine Abtreibungsgegnerin. Die 48-jährige wird die Rechtsprechung der USA möglicherweise über Jahrzehnte mitprägen.

"Wenn sie bestätigt wird, kann man schon sehen, dass die Frauenrechte stark beschnitten werden, das Abtreibungsrecht könnte kippen, und die Gesundheitsreform würde sie natürlich auch kippen, was nicht nur Frauen betrifft", sagte die amerikanische Philosophin Susan Neiman, Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, im Dlf.

Obwohl Amy Cony Barrett betonte, dass Richter keine Politik machten und alle politischen Ansichten zurückstellen müssen, gilt ihre Nominierung als der Versuch, die konservative Mehrheit im Obersten Gericht der USA zu zementieren.

Susan Neiman (dpa-Zentralbild / Karlheinz Schindler)Amy Cony Barrett ist auch eine Befürworterin des Rechtes auf Waffenbesitz, ein Recht, das in der Verfassung verankert ist. Neiman ist pessimistisch, was hier die Möglichkeiten einer Verfassungreform betrifft: "Das wird so verteidigt, wie man die Bibel verteidigt", so Neiman. "Bei 30 bis 40 Prozent der Amerikaner wird es schwierig, die Verfassung anzugreifen oder diese sehr konservative Auslegung der Verfassung."