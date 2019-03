Männer, die in Deutschland wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden, sollen einfacher entschädigt werden.

Eine entsprechende Richtlinie trat heute in Kraft. Dadurch ist eine Entschädigung nun auch ohne eine rechtskräftige Verurteilung möglich. Es genügt beispielsweise ein Ermittlungsverfahren. Ein Antrag ist auch möglich, wenn die Betroffenen Untersuchungshaft oder eine andere vorläufige freiheitsentziehende Maßnahme erlitten haben.



Die Entschädigungen richten sich an Männer, die nach 1945 wegen ihrer Homosexualität nach dem Paragrafen 175 verfolgt wurden. Dem Justizministerium zufolge wurden fast 70.000 Menschen in der Bundesrepublik und der DDR wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt.