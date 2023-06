Aus der Ukraine werden erneut Angriffe gemeldet. Hier ein Foto von einem Angriff in der letzten Woche. (Roman Hrytsyna / AP / Roman Hrytsyna)

Insgesamt seien 10 von 16 Drohnen und 4 Marschflugkörper abgeschossen worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. Im ganzen Land - darunter auch in Kiew - hatte es zuvor Luftalarm gegeben. In der Stadt Uman schlugen nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Raketen unter anderem in eine Industrieanlage ein. Es ist von mehreren Verletzten die Rede. Russischen Beschuss gab es auch in der Region Dnipropetrowsk. Dem zuständigen Militärgouverneur zufolge beschädigten Trümmer abgeschossener Drohnen und Raketen Wohnhäuser sowie eine Gasleitung.

Die russischen Behörden ihrerseits meldeten neue Angriffe in der Region Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine. Moskau wirft Kiew vor, regierungsfeindliche russische Kämpfer in dem Gebiet zu unterstützen. Die Ukraine bestreitet dies.

