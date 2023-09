Erneut russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Während in Kiew ein Gebäude beschädigt wurde, gab es in der Nähe von Odessa ein Todesopfer, wie die Behörden mitteilten. Dort wurde zudem Hafenstruktur zerstört. Die Angriffe in der Nacht dauerten mehrere Stunden. Nach Angaben der ukrainischen Armee konnte die Luftabwehr einen Großteil der Raketen und Drohnen abfangen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.