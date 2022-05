Zerstörungen in Bakhmut in Donezk nach einem russischen Luftangriff am 7. Mai (AP / Evgeniy Maloletka)

In zwei Gemeinden der nördöstlichen Region Sumy schlugen nach Angaben des örtlichen Gouverneurs Raketen ein; es soll einen Verletzten geben. Auch in Odessa am Schwarzen Meer gab es nach ukrainischen Angaben wieder mehrere Raketeneinschläge. Die ukrainische Armee erklärte, in der Nähe der Hafenstadt ein russisches Landungsboot versenkt zu haben. Die Berichte über das Kampfgeschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Aus dem belagerten Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol wurden nach Angaben prorussischer Separatisten 50 weitere Zivilisten herausgebracht. Von ukrainischer Seite gibt es dafür bislang keine Bestätigung. Gestern waren ebenfalls 50 Personen aus dem Industriekomplex gebracht worden, in den Tagen davor mehr als 100. Die ukrainische Regierung sucht nach den Worten von Präsident Selenskyj nach Möglichkeiten, auch ihre in dem Stahlwerk verschanzten Soldaten herauszubringen. Selenskyj sagte in einer Videoansprache, an den Bemühungen seien einflussreiche Vermittler und Länder beteiligt. Details nannte er nicht.

Weiterführende Informationen

