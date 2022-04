Die ukrainische Führung warnte vor einer Großoffensive Russlands im Donbas. Nach Einschätzung des britischen Militärexperten Jack Watling können die aus dem Norden abgezogenen Einheiten erst in etwa acht Tagen wieder in Stellung gebracht werden. Entscheidend werde es sein, ob die Russen bei der Offensive rasch an Boden gewinnen könnten oder ob die Ukrainer es erneut schafften, die russischen Truppen zu zermürben, sagte er dem Magazin " Spiegel ".