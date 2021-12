Die USA werfen China Menschenrechtsverletzungen vor und haben neue Sanktionen verhängt. (AFP / Greg Baker)

Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, sind zwei führende Politiker betroffen sowie ein Unternehmen, dessen Software zur Gesichtserkennung von der Polizei in Xinjiang eingesetzt werde. Die USA werfen China vor, die uigurische Minderheit in der Provinz zu unterdrücken.

Auch Nordkoreas Verteidigungsminister Ri wurde mit Sanktionen belegt. Weitere Strafmaßnahmen der USA richten sich gegen vier regionale Regierungsvertreter in Myanmar. Ihnen wird vorgeworfen, sich an der Unterdrückung der Proteste nach dem Putsch im Februar beteiligt zu haben.

Das US-Außenministerium verkündete zudem Sanktionen gegen Regierungsvertreter unter anderem aus Belarus und Mexiko. Ihnen würden schwere Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.