Wer auch nur einigermaßen vertraut ist mit der Dramaturgie von Pandemie-Katastrophenfilmen, weiß: Mutationen sind zu fürchten. Denn sie leiten die letzte, zuspitzende Wendung in der Handlung ein. Gerade noch steuerte der Film dem Happy End entgegen. Der rettende Impfstoff war soeben gefunden, da taucht unvermittelt die Mutation auf und macht scheinbar alle bisherigen Anstrengungen zunichte. Allerdings nur solange, bis der Held mit einer einzigen genialen Idee die gesamte Menschheit rettet.

In Wirklichkeit stellen Mutationen für Viren ein beinahe schon alltägliches Ereignis dar. Für Viren liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Geschwindigkeit, mit der sie sich vermehren. In Windeseile müssen sie dabei ihr eigenes Erbgut wieder und immer wieder kopieren. Das erkaufen sie sich mit einem kleinen Nachteil: Die Abschrift erfolgt nicht gerade sehr sorgfältig. Und so geraten zufällige, kleine Tippfehler in die Gene der Viren, eben jene Mutationen. Viele davon sind eher nachteilig für die Krankheitserreger. Denn sie betreffen Abschnitte des Genoms, die für die Existenz des Virus entscheidend sind. Sie können sich also nicht durchsetzen und verschwinden von alleine wieder.

SARS-CoV-2 hat sich bereits rund zwölftausend Mal verändert

Andere Mutationen wiederum verändern die Eigenschaften des Erregers kaum und werden daher von Generation zu Generation als Merkmal weitergegeben. Rund zwölftausend solcher Veränderungen sind bei SARS-CoV-2 mittlerweile bekannt. Viertausend betreffen das Spike-Protein, also das Eiweißmolekül, mit dem das Virus an der Oberfläche von Körperzellen andockt und sich Einlass verschafft. Einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie hatte das bisher nicht.

Die neu aufgetretene Virusvariante im Südosten von England ist also kein Grund zur Panik. Zur Wachsamkeit aber sehr wohl. Denn es gibt Hinweise darauf, dass diese Form des Erregers tatsächlich ansteckender sein könnte als andere. Zum einen hat es sich in jener Region gegenüber anderen Varianten durchgesetzt. Diese Korrelation muss nicht bedeuten, dass eine spezielle Eigenschaft des Virus für die verstärkte Ausbreitung verantwortlich ist. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass einige Superspreading-Ereignisse in der dicht besiedelten Region um London herum dafür gesorgt haben, dass die neue Variante die Oberhand gewonnen hat. Aber zum zweiten liegen einige der Mutationen auf eben jenem Erbgutabschnitt, der die Informationen für das Spike-Protein trägt – und auch noch an der Stelle, die für die Bindung selbst verantwortlich ist. Das könnte sich tatsächlich auf die Übertragung auswirken.

Ein scharfer, kühler Blick auf die neue Virusvariante ist angebracht

All das spricht dafür, einen scharfen, aber dennoch kühlen Blick auf diese neue Virusvariante zu werfen. Wäre der Erreger ansteckender als bisherige Formen, dürfte das die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe treiben – und damit auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und die Zahl der COVID-19-Todesopfer. Bisher gibt es aber zumindest noch keinen Hinweis darauf, dass die Virusvariante aus England schwere Krankheitsverläufe begünstigt oder gar an sich tödlicher ist als die bisher bekannten.

Und auch dass die Impfstoffe nun ihre Wirksamkeit einbüßen, ist nicht zu erwarten. Es könnte sein, dass manche Antikörper an den mutierten Stellen des Virus weniger gut binden. Aber durch eine Impfung lernt das Immunsystem, den Erreger an verschiedenen Teilen zu erkennen. Und jenseits der Antikörper reagiert die Immunabwehr außerdem auch mit weißen Blutkörperchen auf Eindringlinge. Gerade dieser Arm des Immunsystems lässt sich von mutationsbedingten Veränderungen eines Erregers weniger stark beeindrucken.

Selbst wenn es sich bewahrheiten sollte, dass die neue Virusvariante ansteckender ist, dann würde das nur die Wichtigkeit der bisherigen Maßnahmen unterstreichen: die Zahl der kritischen Kontakte zu reduzieren durch Abstandhalten, Hygiene, Alltagsmasken und Luftaustausch in Innenräumen. Wir sind hier nicht in Hollywood. Auf den Helden, der mit seiner genialen Idee die Welt rettet, dürfen wir nicht hoffen. Wir alle sind stattdessen mit unserem tagtäglichen Verhalten für das Happy End verantwortlich.