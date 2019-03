Bundesaußenminister Maas sieht die Beteiligung Italiens am chinesischen "Seidenstraßen"-Projekt kritisch.

Der SPD-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", lukrative Angebote könnten schneller als gedacht einen bitteren Beigeschmack bekommen. Sollten einige Länder glauben, man könne mit den Chinesen clevere Geschäfte machen, könnten diese Länder irgendwann in Abhängigkeiten aufwachen. China verfolge die eigenen Interessen global beinhart, warnte Maas.



Ungeachtet internationaler Einwände hatte die italienische Regierung den Einstieg in das hunderte Milliarden schwere Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" in die Wege geleitet. Die zuständigen Minister Italiens und Chinas unterschrieben eine entsprechende Absichtserklärung. Italien ist das erste Land der G7-Staaten, das sich dem umstrittenen Projekt anschließt.