Die australische Zentralregierung hat den Ausstieg aus zwei Projekten mit China bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um Verträge, die der Bundesstaat Victoria mit der Volksrepublik geschlossen hatte. Zur Begründung erklärte Außenministerin Marise Payne, die 2018 und 2019 unterzeichneten Kontrakte stimmten "nicht mit der australischen Außenpolitik" überein.

Die Abkommen mit Peking waren Teil der chinesischen Initiative "One Belt, One Road", also "Gürtel und Straße", die auch als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird. Payne machte mit ihrem Veto von einem Gesetz Gebrauch, das der Bundesregierung ein Einschreiten erlaubt, wenn sie nationale Interessen bedroht sieht. China reagierte gereizt und erklärte, die Absage schädige die Beziehungen und das gegenseitige Vertrauen. Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte in Peking, Australien solle seine Mentalität eines Kalten Krieges ablegen. Das Verhältnis sei ohnehin gespannt.

Bilaterale Beziehungen auf der Probe

China stellt für Australien einen bedeutenden Auslandsmarkt dar. Die Volksrepublik hatte bereits die Einfuhr von Kohle, Rindfleisch, Wein, Hummer und anderen Produkten aus Australien gestoppt, nachdem die Regierung in Canberra gefordert hatte, die tatsächliche Herkunft des Coronavirus genauer zu untersuchen. Bislang von den Sanktionen unberührt blieb allerdings Eisenerz, das als besonders wertvolles Exportgut Australiens gilt.

"Seidenstraße" in der Kritik

Ministerin Marise Payne blieb bei Details ihrer Ablehnung zunächst eher vage. Der weitere Verlauf ihrer Begründung aber lieferte ein Indiz: Die Außenpolitik ihres Landes habe einen "freien und offenen Indo-Pazifik" zum Ziel. Bereits seit Längerem werfen Kritiker China vor, hinter der vordergründig harmlosen "One Belt, One Road"-Bezeichnung verberge sich in Wahrheit eine geostrategische Offensive, die vor allem den Interessen Pekings diene. Zumeist schiebt China in zahlreichen Ländern große Infrastrukturprojekte an und finanziert damit etwa ein Netz aus neuen Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks in Asien, Afrika aber auch Europa. In Entwicklungsländern gilt die Volksrepublik inzwischen gar als der größte öffentliche Geldgeber und sorgt damit nebenbei auch für ein Netz von Abhängigkeiten.

Kreditverträge als Knebelinstrument?

Erst kürzlich hieß es in einer Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), die chinesischen Staatsbanken nutzten in den Verträgen ihre "Verhandlungsmacht gekonnt zu ihrem Vorteil" aus. Diese enthielten etwa "ungewöhnlich weitreichende Vertraulichkeitsklauseln", manchmal sei sogar die Existenz der Kredite an sich geheim. Damit seien die Verträge aber für Steuerzahler, die am Ende für die Rückzahlung aufkommen müssen, "intransparent". Zudem könnten andere Kreditgeber so die Bonität eines Landes nicht zuverlässig einschätzen. Die Verträge geben den Experten zufolge außerdem chinesischen Staatsbanken Vorrang vor anderen Gläubigern. In den meisten Fällen ist demnach den Schuldnern eine Umstrukturierung ihrer Schulden mit anderen Gläubigern untersagt. Nicht zuletzt gäben viele Verträge China "großen Spielraum, Kredite zu kündigen oder die Rückzahlung zu beschleunigen, wenn es mit der Politik eines Kreditnehmers nicht einverstanden ist" - etwa wenn es zu einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen komme.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.