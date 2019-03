Italien hat sich als erstes der großen G7-Industrieländer dem chinesischen Projekt einer so genannten "Neuen Seidenstraße" angeschlossen.

Ministerpräsident Conte und Chinas Staatspräsident Xi Jinping unterzeichneten in Rom eine entsprechende Absichtserklärung. China will mit dem Infrastrukturprojekt Milliardensummen in Häfen, Straßen, Bahnstrecken, Telekom-Netze und Flughäfen Dutzender Länder investieren. Andere EU-Länder und die USA befürchten, dass Chinas wirtschaftlicher Einfluss weltweit weiter wächst. Der "Neuen Seidenstraße" haben sich bereits Dutzende Länder angeschlossen, darunter auch die EU-Mitglieder Griechenland, Polen und Ungarn.