Bundesaußenminister Maas sieht die Beteiligung Italiens am chinesischen "Seidenstraßen"-Projekt kritisch.

Der SPD-Politiker warnte in der Zeitung "Welt am Sonntag" davor, von China abhängig zu werden. Lukrative Angebote könnten schneller als gedacht einen bitteren Beigeschmack bekommen, so Maas. Er betonte zudem, die EU könne sich gegenüber China, Russland oder auch den USA nur behaupten, wenn sie geeint auftrete.



Ungeachtet internationaler Einwände hatte die italienische Regierung gestern den Einstieg in das hunderte Milliarden schwere Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" in die Wege geleitet.