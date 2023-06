Kosovo und Serbien

Beide Seiten veröffentlichten widersprüchliche Darstellungen über den Hergang der Ereignisse. Der Regierungschef des Kosovo, Kurti, warf der serbischen Seite vor, auf kosovarisches Gebiet eingedrungen zu sein und die Männer verschleppt zu haben. Der Chef des serbischen Regierungsbüros für das Kosovo, Petkovic, erklärte dagegen, die Männer seien auf serbischem Gebiet festgenommen worden.

Die Spannungen in der Region halten seit Wochen an. Die Serben, die im Nord-Kosovo die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, verlangen Autonomierechte und werden dabei von der serbischen Regierung in Belgrad unterstützt. Die kosovarische Regierung lehnt dies ab. Insgesamt sind im Kosovo ethnische Albaner in der Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.