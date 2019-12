Vor der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses haben die neuen SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans einen konstruktiven Kurs im Regierungsbündnis angekündigt.

Man bringe die große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage, sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die SPD handele verantwortlich und gehe nicht zum Selbstzweck von der Fahne. Es gebe aber Entwicklungen und Herausforderungen für das Land, die Gespräche notwendig machten. Ihr Co-Vorsitzender Walter-Borjans betonte, seine Partei verfolge weitergehende Ziele als das, was innerhalb der Koalition machbar sei. Als Beispiele nannte er Maßnahmen zum Klimaschutz und dabei insbesondere deren soziale Abfederung.



Heute wollen CDU, CSU und SPD über die weitere Zusammenarbeit beraten. An dem Treffen bei Bundeskanzlerin Merkel nehmen die beiden neuen SPD-Vorsitzenden zum ersten Mal teil.