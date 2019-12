Nach dem SPD-Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz ist die Zukunft der Regierungskoalition mit der CDU offen. Die designierten SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans machten den Fortbestand von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags abhängig.

Esken kündigte an, man werde auf dem Parteitag in der kommenden Woche darüber debattieren, inwieweit noch eine Chance auf Fortführung des Bündnisses mit der Union bestehe. Sie plädierte für massive Investitionen und eine Anhebung des Mindestlohns. Kurz nach ihrem Sieg verlangte sie außerdem einen deutlich höheren CO2-Preis von 40 statt 10 Euro pro Tonne. Walter-Borjans sagte, er wolle über das Klimapaket und eine Politik des sozialen Zusammenhalts reden. Während des Auswahlverfahrens hatten beide die Große Koalition scharf kritisiert, einen Ausstieg aus dem Bündnis aber nicht explizit gefordert.

Union will nicht nachverhandeln

Politiker der Union sind gegen Änderungen am Koalitionsvertrag. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte, die Vereinbarung sei die Grundlage für die Arbeit des Regierungsbündnisses. An dieser Grundlage habe sich nichts geändert. Auch Saarlands Ministerpräsident Hans (CDU) sagte, es werde keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags geben.



Nach Einschätzung von Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan wird der Niedergang der SPD nicht gestoppt, sollte sie die Koalition ohne wirklich gute Gründe verlassen. "Im Gegenteil: Dann droht der SPD in Deutschland das, was die Sozialisten in Frankreich erleben mussten, der Fall in die Bedeutungslosigkeit", analysiert er in seinem Kommentar.



Auch Vertreter von Gewerkschaften und Industrie riefen die Sozialdemokraten zu einer Fortsetzung der großen Koalition auf. DGB-Chef Hoffmann sagte der "Bild am Sonntag", das designierte Führungsduo sollte die Regierung nach Kräften unterstützen, um die offenen Projekte aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen. Auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, appellierte an die Verantwortung aller Beteiligten, rasch klare Verhältnisse zu schaffen.



Esken und Walter-Borjans hatten sich im SPD-Mitgliederentscheid mit rund 53 Prozent der Stimmen gegen das Duo Scholz/Geywitz durchgesetzt. Offiziell wird die neue SPD-Führung auf dem Parteitag am 6. Dezember gewählt.