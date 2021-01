Die Europäische Union will auf die von den USA verhängten neuen Strafzölle zunächst nicht reagieren und stattdessen auf die Haltung des künftigen Präsidenten Biden warten.

Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte in Brüssel, man bedauere den Schritt der Vereinigten Staaten und setze auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen Regierung. Heute waren weitere Sonderabgaben auf deutsche und französische Produkte in Kraft getreten, die in die USA exportiert werden. Betroffen sind neben bestimmten alkoholischen Getränken auch Bauteile für Flugzeuge. Hintergrund ist ein seit 16 Jahren schwelender Konflikt über Subventionen für den europäischen Airbus-Konzern und den amerikanischen Konkurrenten Boeing.



Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, ihren jeweiligen Flugzeughersteller rechtswidrig zu unterstützen und ihm damit einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

