Deutsche Post

Die Arbeitsniederlegungen beträfen sowohl Brief- und Paketzentren als auch die Zustellung, teilte die Verdi-Verhandlungsführerin, Kocsis, mit. Begleitet würden die Streiks von Kundgebungen in insgesamt zehn Städten. Verdi fordert angesichts der Inflation eine Lohnerhöhung von 15 Prozent für zwölf Monate. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro pro Monat angehoben werden. Die Post hatte die Gehaltsforderung bereits mehrfach als realitätsfern abgewiesen und angekündigt, in der am Mittwoch beginnenden dritten Verhandlungsrunde ein neues Angebot auf den Tisch zu legen.

Verdi betonte, die Post-Beschäftigten seien bereit, für ihre Forderung zu kämpfen und erwarteten jetzt Gespräche, die mit einer kräftigen Gehaltserhöhung enden.

