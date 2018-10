In den Parlamenten in Europa sind nach einer neuen Studie Sexismus und Gewalt gegen Frauen verbreitet.

Die Untersuchung basiert auf der Befragung von 123 Frauen aus 45 Staaten, zwei Drittel von ihnen sind Abgeordnete, die Übrigen Mitarbeiterinnen. Ein Viertel der Frauen gab an, sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Beinahe jede zweite Frau berichtete, mit einer Vergewaltigung, mit Schlägen oder gar der Ermordung bedroht worden zu sein. Beinahe 70 Prozent der Befragten erklärten, sie seien in ihrem Parlament schon Ziel sexistischer Kommentare gewesen zu sein.



Die Studie wurde von der Interparlamentarischen Union, IPU, beauftragt und jetzt auf der Jahrestagung in Genf veröffentlicht. Der IPU gehören Volksvertretungen aus beinahe allen Staaten der Welt an. Mitglied ist auch das Europaparlament, das schon im vergangenen Jahr über Fälle von sexuellen Belästigungen in seinen Reihen diskutiert hat.