Neue Synagoge in Berlin

Nach einer Messerattacke an der Neuen Synagoge in Berlin hat der Zentralrat der Juden die Freilassung des mutmaßlichen Täters kritisiert.

Diese rasche Freilassung sei "unfassbar", erklärte der Präsident des Zentralrats, Schuster. Die Staatsanwaltschaft sei fahrlässig mit einem Anschlagsversuch auf eine Synagoge umgegangen. Jetzt bewege sich ein Mann auf freiem Fuß, von dem akute Gefahr ausgehe, so Schuster weiter.



Am Freitag hatte laut Polizeiberichten ein 23-jähriger Mann die Absperrung vor der Synagoge überwunden und ist mit einem Messer bewaffnet auf einen Wachmann zugelaufen. Er habe sich geweigert, dass Messer fallen zu lassen und "mit ruhiger Stimme, vermeintlich in Arabisch" gesprochen. Weder eine Hausdurchsuchung noch eine Befragung hätten allerdings Hinweise auf ein mögliches Motiv gegeben. Wegen mangelender Haftgründe sei der Mann wieder aus der Haft entlassen worden.