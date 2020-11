Rechtsextremistische Angriffe haben einer

Nordamerika, Westeuropa und Ozeanien hätten innerhalb von fünf Jahren einen Anstieg um 250 Prozent verzeichnet, heißt es im Globalen Terrorismus-Index des Institute for Economics and Peace in London. Demnach gab es so viele rechte Angriffe wie zu keinem anderen Zeitpunkt in den vergangenen 50 Jahren. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich im Untersuchungszeitraum um mehr als 700 Prozent. Allein 2019 seien in Nordamerika, Westeuropa und Ozeanien 89 Menschen durch Rechtsextreme getötet worden.



Die Forscher werten den Anstieg des Rechtsextremismus im Westen als "neue terroristische Bedrohung".



Insgesamt sei die Zahl der Toten durch Terrorismus weltweit allerdings gesunken: innerhalb von fünf Jahren um knapp 60 Prozent. 2019 wurden demnach knapp 14.000 Menschen durch Terroristen getötet. Außerdem seien immer weniger Länder von Terrorismus betroffen. Die islamistische Terrormiliz IS verliere kontinuierlich an Macht und Einfluss.



Die Bundesregierung will mit knapp 90 Einzelmaßnahmen den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus stärken. Einzelheiten finden Sie hier.

