Beibehaltung der bisherigen Maßnahmen

Die bisherigen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen sollen weder verschärft noch entschärft werden. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen sollte, soll darauf reagiert werden.

PCR-Tests

Bei den PCR-Tests wird künftig priorisiert. Die derzeit nur begrenzt verfügbaren PCR-Tests sollen auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, konzentriert werden. Also auf das Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe. Bei diesen soll der Verdacht auf eine Covid-19-Infektion weiterhin durch einen PCR-Test abgeklärt werden. Die Schulen werden hierbei nicht erwähnt. Ebenso sollen PCR-Tests für Hochrisikopatientinnen und -patienten (Ältere, Komorbidität, immunsupprimierte Patientinnen und Patienten) eingesetzt werden, um eine frühzeitige Behandlung und gegebenenfalls antivirale Therapien zu ermöglichen. Das Gesundheitsministerium soll eine entsprechende Teststrategie erarbeiten.

Quarantäne und Isolation

Auch für Beschäftige im Gesundheitswesen gelten künftig die allgemeinen Regeln: Die Isolation nach einer nachgewiesenen Infektion kann nach sieben Tagen durch einen zertifizierten Antigen-Schnelltest bei 48 Stunden Symptomfreiheit beendet werden. Ohne Test endet sie nach 10 Tagen. Für die Quarantäne von Kontaktpersonen ist ebenfalls eine Freitestung durch einen negativen Antigentest nach sieben Tagen möglich. Diejenigen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung vorweisen , sind von der Quarantäne als Kontaktpersonen ausgenommen; dies gilt auch für vergleichbare Gruppen (frisch Geimpfte und Genesene etc.).

Öffnungsperspektive

Bund und Länder sollen Öffnungsperspektiven entwickeln für den Moment, an dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann.

Überregionale Großveranstaltungen

Bis zum 9. Februar soll es eine bundesweit einheitliche Regelung geben.

Impfen

Die Impfkampagne soll verstärkt werden. Sie soll auf vielen Kommunikationswegen wie beispielsweise Social Media die Menschen erreichen. Bund und Länder rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich impfen zu lassen.

Genesene und Impfstatus

Nachdem zuletzt der Genesenen-Status sehr kurzfristig von sechs auf drei Monate verkürzt worden war, sollen solche Änderungen mit weitreichenden Folgen künftig früher angekündigt werden.

Kontaktnachverfolgung

Hier gilt wegen der hohen Fallzahlen das Gleiche wie bei den PCR-Tests: Man konzentriert sich auf die vulnerablen Gruppen wie Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Schutz der Alten- und Pflegeheime

Die Länder sollen herausfinden, wie hoch die Impfquoten in diesen Einrichtungen überhaupt sind, auch mit Blick auf das Personal.

Kritische Infrastruktur

Um Ausfällen mit schwerwiegenden Folgen vorzubeugen, soll die sogenannte kritische Infrastruktur besonders genau beobachtet werden. Dazu zählen neben den Krankenhäusern etwa Polizei und Feuerwehr, aber auch Wasserwerke und die Gasversorgung.

Digitalisierung

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll vorangetrieben werden. Kurzfristig sollen vor allem die Corona-Apps verbessert werden, damit sie bei der Kontrolle von 2G oder 3G besser eingesetzt werden können.

Wirtschaftshilfen und Kurzarbeitergeld

Noch ist nicht klar, ob die Corona-Hilfen über den 31. März hinaus verlämngert werden. Bis zum nächsten Treffen von Bund und Ländern soll die Bundesregierung einen Vorschlag dazu unterbreiten. Die nächste Zusammenkunft ist für den 16. Februar geplant.

