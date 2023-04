Polizisten kontrollieren im Zuge einer Anti-Gang-Aktion Menschen auf den Straßen von Croix-des-Missions, im Norden von Port-au-Price auf Haiti. (dpa/Odelyn Joseph)

Der Karibikstaat erlebe eine der schlimmsten Menschenrechtskrisen seit Jahrzehnten, sagte sie vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York. In Haiti gebe es eine beispiellos dramatische Sicherheitslage, in deren Zuge sich Gewalt auch in der Region ausbreiten könne. Die Zeit dränge und die Haitianer verdienten es, dass man jetzt handele. Es war der erste Bericht von Salvador, seit sie vor wenigen Wochen das Amt übernahm.

Haiti leidet unter Kämpfen zwischen zahlreichen Banden. Laut der UNO kontrollieren sie inzwischen fast 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince. Die Interimsregierung, die seit der Ermordung von Staatspräsident Moïse 2021 an der Macht ist, bat Anfang Oktober um Unterstützung durch internationale Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.