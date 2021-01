Nach seiner Vereidigung hat der neue US-Präsident Biden mit der Unterzeichnung einer ganzen Reihe von Dekreten seine Amtsgeschäfte aufgenommen.

In seinem ersten Erlass ordnete er eine Maskenpflicht in Bundeseinrichtungen an. In der Umweltpolitik leitete Biden die Rückkehr zum Pariser Klima-Abkommen ein, stoppte die Keystone-XL-Pipeline nach Kanada und beendete die weitere Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in einem Naturschutzgebiet in Alaska. Beim Thema Einwanderung hob er ein Einreiseverbot aus muslimisch geprägten Staaten auf und stoppte den Bau der Grenzmauer zu Mexiko. Außerdem machte Biden per Dekret den Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig. In einem weiteren Schritt übermittelte der neue Präsident dem Kongress einen Gesetzentwurf, wonach Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis eine solche beantragen können sollen und perspektivisch auch eine Chance auf Einbürgerung erhalten sollen. Außerdem kündigte Biden ein Programm an, das rund 700.000 junge Migranten vor einer Abschiebung bewahren soll.



Mit den Dekreten brachte Biden erste Wahlversprechen auf den Weg und begann zugleich mit einer Abkehr von zentralen politischen Projekten seines Vorgängers Trump.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.