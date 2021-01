In Afghanistan haben die islamistischen Taliban nach Angaben der USA wiederholt gegen das vor knapp einem Jahr mit den Vereinigten Staaten geschlossene Friedensabkommen verstoßen.

Pentagon-Sprecher Kirby erklärte, die Taliban hielten sich nicht an Verpflichtungen, Gewaltakte zu reduzieren und Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida zu kappen. Zwar wolle die Regierung des neuen Präsidenten Biden an dem Abkommen festhalten. Wenn die Taliban aber nicht zu ihren Zusagen stünden, dem Terrorismus eine Absage erteilten und Angriffe auf die afghanische Armee einstellten, sei der Vertrag schwer zu halten. Darin hatten die Islamisten unter anderem Sicherheitsgarantien gegeben und sich zu Friedensverhandlungen mit der Regierung in Kabul verpflichtet. Im Gegenzug wollten die USA bis Mai sämtliche Truppen aus dem Land abziehen. Bis jetzt wurde die Zahl der amerikanischen Soldaten bereits auf 2.500 reduziert.



In Afghanistan wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen allein im vergangenen Jahr über 2.900 Zivilisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.