Coronavirus-Krise in Südafrika: Eine Mitarbeiterin des Gesundheitswesens führt Tests durch. (dpa / AP / Nardus Engelbrecht)

Der Erreger mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weise eine sehr hohe Anzahl von Mutationen auf, erklärten Experten. Die Wirksamkeit der Impfstoffe dagegen sei noch unklar. Die Variante habe eine erhöhte Übertragbarkeit und könne Teile des Immunsystems umgehen, hieß es weiter. Südafrikas Gesundheitsminister Phaahla sprach von einer großen Bedrohung.

In Südafrika war vergangenes Jahr bereits die Beta-Variante des Virus entdeckt worden. Südafrika ist mit knapp drei Millionen Corona-Fällen und fast 90.000 Toten das am schwersten betroffene Land in Afrika. Lediglich 35 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

