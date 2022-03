Türkei, Antalya: Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu (M) bei einem Dreiergespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow (l) und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba (r). (Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry/AP/dpa)

Bei einer Videokonferenz sei beschlossen worden, die nächste Runde von heute bis Mittwoch in der Türkei in Präsenz abzuhalten, teilte der ukrainische Unterhändler Arachamia via Facebook mit. Der russische Delegationsleiter Medinski bestätigte ein Treffen für morgen und Mittwoch. Am 10. März hatten Verhandlungen auf Ministerebene im türkischen Antalya stattgefunden. Konkrete Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gab es nicht.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.