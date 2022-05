NRW-Unikliniken

Die Beschäftigten fordern einen Entlastungstarifvertrag. (picture alliance / dpa / Marcel Kusch)

Man habe sich auf neue Gespräche bis zum 14. Juni verständigt, die heute beginnen sollten, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Um das Vertrauen der Beschäftigten zurückzugewinnen, seien schnelle und belastbare Ergebnisse wichtig, sagte die Verdi-Landesvorsitzende Schmidt.

Die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen werden seit Wochen bestreikt. Am vergangenen Freitag hatten die Arbeitgeber die Verhandlungen unterbrochen. Verdi fordert für die Beschäftigten verbindliche Personalbemessungen für alle Arbeitsbereiche und einen Belastungsausgleich für unterbesetzte Schichten. Die Arbeitgeberseite nennt die Forderungen nachvollziehbar, verweist aber auf den Fachkräftemangel - insbesondere in der Pflege.

