Könnte bald wieder drohen: Warnstreiks der Ärzte an kommunalen Kliniken. (picture alliance/dpa/Arne Dedert)

Die Gespräche mit den Arbeitgebern seien auf mindestens zwei Tage angesetzt, teilte der Marburger Bund in Berlin mit. Die Tarifauseinandersetzung begann bereits im Oktober. Die Gewerkschaft fordert für die rund 55.000 betroffenen Ärztinnen und Ärzte eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Außerdem soll es klare Grenzen für Bereitschaftsdienste sowie eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Dienste im Monat geben. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bot zuletzt ein Plus von 3,3 Prozent in zwei Stufen an.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.