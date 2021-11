Schlechte Nachrichten: Belgiens Premierminister Alexander De Croo bei einer PK zur neuen Schutzmaßnahmen. (Dirk Waem/BELGA/dpa)

Der mann kam demnach aus Ägypten zurück. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass es sich um die zunächst in Südafrika aufgetauchte Mutation B.1.1.529 handele, hieß es weiter. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief die EU-Staaten zu raschem Handeln auf. Sämtliche Flugreisen in und aus dem südlichen Afrika sollten unterbleiben, erklärte sie in Brüssel. Einreisende müssten strenge Quarantänemaßnahmen einhalten.

Belgiens Regierungschefs de Croo verkündete wegen der ohnehin massiv gestiegenen Corona-Zahlen Einschränkungen für das öffentliche Leben: Diskotheken müssen vorerst schließen, Restaurants und Bars sowie Geschäfte mit Spätverkauf dürfen nur bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben. Zudem soll die Impfkampagne beschleunigt werden.

Südafrika wird Variantengebiet

Die Bundesregierung will Südafrika ab heute Nacht zum Virusvariantengebiet erklären. Fluggesellschaften dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern. Zudem müssen alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind. Die neue Einstufung wird möglicherweise auch Nachbarländer von Südafrika betreffen.

RKI-Chef Wieler

besorgt

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, äußerte sich sehr besorgt über die neue Mutante des Coronavirus. Die Variante weise eine Reihe bislang unbekannter Veränderungen auf und sei hochgradig ansteckend. Bislang sei in Europa allerdings kein Fall bekannt, erklärte Wieler in Berlin. Man tausche sich eng mit den Behörden im südlichen Afrika über die neue Virusvariante und die Lage vor Ort aus.

Der Frankfurter Virologe Stürmer rät, der Virusvariante mit Respekt zu begegnen, aber nicht in Alarmismus zu verfallen. Man wisse aktuell noch zu wenig, sagte Stürmer im Deutschlandfunk. Auch andere Varianten hätten beispielsweise in Südamerika zu großen Ausbrüchen geführt, sich aber nicht weltweit verbreitet.

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech teilte mit, er habe Untersuchungen eingeleitet. Die Daten aus nun laufenden Labortests würden Aufschluss geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich werde, wenn sich diese Variante international verbreite.

Spahn: Verhindern, das Mutante ins Land kommt

Besorgt äußerte sich auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn.

Es müsse so weit wie möglich verhindert werden, dass sie ins Land gebracht wird, sagte der CDU-Politiker. Das sei das Letzte, was man in der momentanen Lage noch brauche. Zuvor hatte er die Bürgerinnen und Bürger angesichts steigender Inzidenzen dazu aufgerufen, ihre sozialen Kontakte sofort zu reduzieren. Die Lage sei so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie. Es brauche nun die konsequente Umsetzung von 2G-plus-Regeln und die Absage von Feiern und Großveranstaltungen.

