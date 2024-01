Krieg in Nahost

Blinken sagte in Washington, gegebenenfalls müssten Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Er sprach von einer unverzichtbaren Rolle der Organisation bei der dringend benötigten Hilfe im Gazastreifen. Es sei zwingend erforderlich, dass diese Rolle fortbestehe, betonte der US-Außenminister. Der israelische Geheimdienst wirft rund 190 UNRWA-Mitarbeitern vor , der Hamas oder dem Islamischen Dschihad anzugehören. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach zwölf Mitarbeiter unmittelbar am Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt waren.