Auch in der neuen Woche müssen sich Reisende auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. An insgesamt acht deutschen Flughäfen soll es am kommenden Dienstag Warnstreiks geben. Betroffen sind auch die beiden größten deutschen Airports Frankfurt und München. Es sei mit erheblichen Auswirkungen im Flugverkehr zu rechnen, hieß es.

Neben Deutschlands größtem Airport Frankfurt am Main wurden Warnstreiks auch für Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt angekündigt. In Hamburg Hansestadt sind nach Gewerkschaftsangaben starke Einschränkungen zu erwarten. In München ist dagegen nicht die Passagierkontrolle betroffen, sondern die Personal- und Warenkontrolle.



Die Deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Flughäfen warfen der Gewerkschaftsseite Rücksichtslosigkeit zulasten der Passagiere vor.



Verdi und der DBB fordern für das Sicherheitspersonal eine bundesweit einheitliche Bezahlung von knapp 20 Euro brutto pro Stunde. Bislang sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt.